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Aksaray'da cip devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

Araçtakilerin Kayserispor-Fenerbahçe maçını izlemek için Antalya'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi

Aksaray'da cipin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrah Yakar (27) idaresindeki 34 BRH 600 plakalı cip, Konya-Aksaray kara yolunun 33. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü Yakar ile arkadaşları Ferhat Turgut (21), Hasan Tekgül (27), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçtakilerin Kayserispor-Fenerbahçe maçını izlemek için Antalya'dan Kayseri'ye gittikleri öğrenildi.

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Aksaray taraftar trafik kazası yaralı

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