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Aksaray’da çökertilen dolandırıcılık çetesinin 12 şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:05 | Son Güncelleme

Aksaray’da kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtarak onlarca insanı dolandıran ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde il il gezerek ilçe ve köylerde insanları hem telefonla arayıp hem de yüz yüze görüşüp kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtan kişilerin, "Bir olayda adınız geçiyor.

Aksaray’da çökertilen dolandırıcılık çetesinin 12 şüphelisi tutuklandı

Aksaray’da kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtarak onlarca insanı dolandıran ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan 12 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde il il gezerek ilçe ve köylerde insanları hem telefonla arayıp hem de yüz yüze görüşüp kendilerini hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtan kişilerin, "Bir olayda adınız geçiyor. Evdeki nakit paranın seri numaralarını almalıyız, altınları kaydetmemiz gerekiyor" gibi bahanelerle insanları dolandırdığı bilgisini alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerini harekete geçirdi. Aynı çete tarafından ülke genelinde insanların bu yöntem kullanılarak dolandırıldığını belirleyen jandarma ekipleri, 12 şüpheliyi tespit etti. Araştırmalarda şüphelilerin çete gibi çalıştığını tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliler üzerinde teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezli Adana ve Mersin illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. İnsanları dolandırarak yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde ettiği öne sürülen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 250 TL nakit para, yaklaşık 25 bin lira değerinde çeşitli cep telefonu, elektronik eşyalar, 11 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şahıslarında aralarında yer aldığı 12 kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’da çökertilen dolandırıcılık çetesinin 12 şüphelisi tutuklandı

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