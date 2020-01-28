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  4. Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2)

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

12 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULMAYA DEVAM EDİYOR 10'u Çinli turist, 2'si Türk, 12 kişinin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına devam ediliyor.

12 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULMAYA DEVAM EDİYOR
10'u Çinli turist, 2'si Türk, 12 kişinin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına devam ediliyor. 12 kişinin hastanenin intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde müşahede altında tutulması nedeniyle o kattaki hastalar başka bölüme alındı. Gözlem altında olan 12 kişiden sadece öksürük ve bulantı şikayeti olan turiste, gerekli tedavilerin yapıldığı öğrenildi. 'Corona virüsü'nün belirlenmesi için alınan kan örnekleri testinin henüz sonuçlanmadığı ve yapılan testte gerekli bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

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