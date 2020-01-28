Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (3)

ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altında tutulan 12 kişiye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu kişilerin Türk Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altına alındığı bildirilmiştir. Çin Büyükelçiliği söz konusu duruma büyük önem vermiş ve yerel hastanelerle anında iletişime geçerek, karantinaya alınmış kişilerin Çinli turistler olduğunu teyit etmiştir. 28 Ocak tarihinde Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı, karantinaya alınan 12 kişinin Çinli çalışanlar olmadığını söylemiştir" ifadelerine yer verildi.

'İLK TEST SONUÇLARI NEGATİF'

Açıklamada, 12 kişinin 9 Çinli turist, 1 Çinli yerel rehber ve 2 Türk şoförden oluştuğu kaydedildi. Çoğunluğu Çin'in Shandong eyaletinden gelen grubun 21 Ocak'ta İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yaptığı kaydedilerek, "Aksaray'da turistlerden 1'i ateş, 2'si öksürük şikayetleriyle kendileri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giriş yapmışlardır. Hastane, gereken önlemi almak için söz konusu kişileri karantinaya almış ve teyit amacı ile kan örneklerini Ankara'ya göndermiştir. 28 Ocak tarihinde Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, karantinaya alınan 12 kişinin ilk test sonuçlarının negatif olduğunu bildirmiştir. Şu anda hastanenin 12 kişiyi tedbir amaçlı gözetim altında tuttuğunu ve daha fazla ayrıntılı sonuç için kan örneklerini Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğini ifade etmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, Çin Büyükelçiliği'nin 'coronavirüs' enfeksiyonunun pnömoni salgın durumunu web siteleri ve sosyal meyda hesapları aracılığıyla tanıtmaya devam edeceği aktarıldı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

