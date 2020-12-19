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  4. Aksaray’da Covid-19 testi pozitif ve temaslı 2 kardeş seyahatte yakalandı

Aksaray’da Covid-19 testi pozitif ve temaslı 2 kardeş seyahatte yakalandı

19.12.2020 16:55 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da HES kodu denetimi yapan polis ekipleri, Gaziantep’ten Kırıklareli’ne giderken durdukları otomobilin sürücüsünün Covid-19 testinin pozitif yanındaki kardeşinin de temaslı olduğunu tespit etti.

Aksaray’da HES kodu denetimi yapan polis ekipleri, Gaziantep’ten Kırıklareli’ne giderken durdukları otomobilin sürücüsünün Covid-19 testinin pozitif yanındaki kardeşinin de temaslı olduğunu tespit etti. İki kardeş yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.
Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında karayollarında Covid-19 ile mücadele kapsamında HES Kodu denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 16 NZN 80 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Mesut S. (26) ve yanında yolcu olarak bulunan Abdullah S.’nin (29) HES Kodunu sorguladı. Yapılan kontrolde Abdullah S.’nin pozitif, kardeşi Mesut S.’nin ise temaslı olarak izlenimde olduğu ortaya çıktı. Bunun için polis ekipleri tarafından olay yerine ambulans çağrıldı. Covid-19 testi pozitif olan Abdullah S. ambulansla, temaslı izleniminde olan kardeşi Mesut S. ise kendi aracıyla sağlık ekiplerini takip ederek Kredi Yurtlar Kurumuna götürüldü. Yurda yerleştirilen 2 kardeş karantina altına alındı.
Test sonucunun pozitif olduğunu yolda öğrendiklerini belirterek kendini savunan Mesut S., “Yolda öğrendik zaten Covid’li olduğumuzu. Gaziantep’ten Kırklareli’ne gidiyorduk. Testi dün yaptırdık. Sanko Hastanesinde patlama oldu ya, o yüzden orada hasta yatırmıyorlardı. Biz de yerimiz yok dedik, siz gidebilirsiniz dediler” diye konuştu.

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