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Aksaray'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

Aksaray'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Cumhurbaşkanlığınca, gazi Asım Yiğit'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, 30 Ekim 2016 tarihinde Hakkari/Çukurca Güvendağ bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanıp sağ gözünü kaybeden Asım Yiğit’e Aksaray Valisi Ali Mantı tarafından valilik makamında düzenlenen törenle verildi.

Törene Gazi Asım Yiğit’in eşi Hanife, annesi Seda, babası Ümit Yaşar Yiğit ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk katıldı.

Törende Aksaray Valisi Ali Mantı, Gazi Asım Yiğit'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı takdim etti.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, vatan ve millet savunmasında canlarını veren şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek gazilere hayırlı ömür geçirmelerini temenni etti.

Türk milletinin yıllardır vatanını canıyla, kanıyla savunduğunu ifade eden Mantı, şunları söyledi:

"Bundan sonrada ülkemizdeki tüm gençlerimiz, tüm milletimiz, topyekun vatan millet, din, namus söz konusu olduğu zaman canını hiç çekinmeden seve seve verecektir. Ülkemiz ilelebet var olacaktır. Gazimize devlet övünç madalya ve beratını vermekten mutluluk duyuyoruz. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında ailesi ile birlikte hayırlı mutlu ve sağlık bir ömür diliyorum."

Gazi Yiğit'in babası Ümit Yaşar Yiğit ise "Vatan ve bayrak için bir oğlum var gözü feda olmuş, bir oğlum daha var. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için canımı ben bile seve seve vermeye hazırım. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Aksaray Valisi Ali Mantı

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