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  4. Aksaray'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Aksaray'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Aksaray'da kendilerini "hurdacı" olarak tanıtıp bir iş insanının 780 bin lirasını aldıkları ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Geri dönüşüm şirketi sahibi Ş.A. (40) İzmir'deki bir firmadan hurda siparişi verdi.

Ş.A'nın iş yerine gelen Z.A. (24), Y.A. (54), Z.K. (30) ve M.K. (32) İzmir'den geldiklerini ve hurdaların hazır olduğunu söyleyerek, bunun karşılığında 780 bin lirayı aldı.

İzmir'deki firmaya gönderdiği nakliyatçıların, şirkette hurda olmadığını aktarması üzerine Ş.A, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Aksaray'a 35 GE 3042 plakalı bir araçla geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, zanlıları, Sultanhanı ilçesi girişinde yakaladı.

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