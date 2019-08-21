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Aksaray'da dolu, bin hektar alana zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

AKSARAY'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle, 1 saat içerisinde bin hektarlık ekili tarım arazisi zarar gördü.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle, 1 saat içerisinde bin hektarlık ekili tarım arazisi zarar gördü. Mahsulü zarar gören çiftçilerden Kadir Çetinkaya, "Dolu yağışı tüm ürünlerimize zarar verdi. Evimizde matem havası var. Birçok borcumuz var. Ayçiçeği ve mısırı satıp borçlarımızı ödeyecektik. Hiçbir şeyimiz kalmadı, devletten yardım bekliyoruz" dedi. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve 1 saat süren ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Şiddetli dolu, ayçiçeği yetiştiricilerini de mağdur etti. Özellikle Çimeli ve Baymış köyü ile Topakkaya, Yeşilova ve Yeşiltepe Beldesi'ndeki tarım arazilerinde ekili olan dolu, ayçiçeği ve mısır tarlalarında büyük zarara neden oldu. Bölgeyi incelemeye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, detaylı tespit çalışmalarını sürdürüyor. Dolu yağışının bin hektarın üzerinde ayçiçeği ve mısır tarlasında zarara neden olduğunu söyleyen Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Ekiplerimiz detaylı incelemeleri ve tespitleri yapıyor. Yaklaşık 10 bin dekar, hatta daha fazla ayçiçeği ve mısır bahçelerinde dolu afeti zararı var. Şu anda tespitlerimizi yapıyoruz, inşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Bakanlığımız, valiliğimiz ve il müdürlüğümüz olarak elimizden geleni yapacağız. Herkesin yaralarını sarmaya çalışacağız" dedi. Yağış sebebiyle tarlalarındaki mahsulleri zarar gören çiftçilerden Kadir Altınkaya ise "Dün doludan canımızı zor kurtardık. Şu anda çok mağdur durumdayız. Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne ödemelerimiz var. Ödemeler Eylül ayında başlıyor, bu borçların ertelenmesini istiyoruz. Zararımız çok büyük. Benim 100 bin liranın üzerinde zararım var. Mısır ve ay çekirdeği zarar gördü. Devletimizden yardım bekliyoruz. Dün evimizde akşam matem havası vardı. Eşim hayvanlara yem vermek için ahıra bile girmedi. Ürünlerimizin telef olmasından dolayı çok sıkıntılıyız" diye konuştu.

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