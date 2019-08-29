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Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucu 2'si uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Çiçek idaresindeki 07 GSA 85 plakalı otobüs, Aksaray-Adana kara yolu 35. kilometresinde yoldan çıktı.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste görevli bulunan uzman çavuşlar Orçun Şahinoğlu (26) ve Mustafa Alan (27) ile düzensiz göçmenlerden Sıdıkov Hayrullo (33), Ömer Faruk (15), Sharova Sofi (60) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün düzensiz göçmenleri Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne götürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray düzensiz göçmen trafik kazası yaralı

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