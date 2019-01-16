HABER

Aksaray'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 08:20 | Son Güncelleme

Yoğun kar nedeniyle il genelinde bugün eğitim yapılamayacak - Karaman'da ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (1 gün) ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.

- Karaman

Bu arada Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

PARTNERVücudunu gören inanamıyorVücudunu gören inanamıyor
İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar varİstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var
Soğuk havada, sırtındaki odun sobasıyla dolaşıyorSoğuk havada, sırtındaki odun sobasıyla dolaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray taşımalı eğitim tatil eğitime kar engeli kar Karaman olumsuz hava şartları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İçinde öğrenci ve hastaların bulunduğu araçlar tipide mahsur kaldı

Öğrenci ve hastaların bulunduğu araçlar tipide mahsur kaldı

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

İstanbul'da Özel Harekat destekli operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.