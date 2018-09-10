Aksaray'da elini kıyma makinesine kaptıran işçi yaralandı

Aksaray'da elini kıyma makinesine kaptıran işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana karayolundaki bir tesiste çalışan Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi (23), sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.
Mesai arkadaşlarından yardım isteyen İbrahimi, elini makineden çıkartamadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyma makinesiyle sedyeye alınan İbrahimi, ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların çabası da gencin elini makineden çıkarmaya yetmeyince Aksaray Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından İbrahimi'nin parmakları kıyma makinesinden çıkarıldı.
Tedavi altına alınan İbrahimi'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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