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Aksaray’da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Aksaray’da FETÖ/PDY örgütüne yönelik faaliyetler yürüttüğü iddia edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

Aksaray’da FETÖ operasyonu

Aksaray’da FETÖ/PDY örgütüne yönelik faaliyetler yürüttüğü iddia edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.
Operasyon Aksaray merkezde 2 ayrı mahallede gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri A.B. (45) ve H.O. (42) isimli şahısların örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti.
Bunun üzerine 2 şüpheliyi takibe alan KOM ve TEM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı adrese ey zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 2 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 2 şüpheli daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldı.

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