Aksaray'da FETÖ operasyonu; eski 5 asker gözaltında

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma yürütüldü. Darbe girişiminin ardından askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün diğer elemanlarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, askeri okullardan ihraç edilen 5 asker gözaltına alındı. Ekiplerin 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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