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Aksaray’da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 18:51 | Son Güncelleme

Aksaray’da DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyon, Aksaray merkezde 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Aksaray’da DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Aksaray merkezde 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye-engellemeye yönelik yaptığı çalışmada DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde Suriye’de faaliyet yürüttüğü yönünde hakkında bilgiler bulunan A.D. (34) isimli şahsın Aksaray’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında operasyon düzelendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer bir adrese de operasyon düzenleyen TEM ekipleri FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yapılan yargılama sonucunda 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kamu görevinden çıkarılan Y.E. (40) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Her 2 şüpheli de emniyette yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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