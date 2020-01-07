Aksaray'da fırtına ağılın çatısını uçurdu

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bir ağılın çatısı uçtu. Bazı ağaçlarında dalları kırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde çiftçi Rıza Onay'a (35) ait ağılda meydana geldi. Rıza Onay'ın, ağılının çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine sevk edilen AFAD ekipleri önlem aldı. Rüzgar nedeniyle köydeki bazı ağaç dallarının da kırıldığı görüldü. Meteoroloji verilerine göre rüzgarın etkisini gün boyunca sürdüreceği belirtildi.

