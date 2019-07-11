Aksaray'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinden etkisini artıran fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar devrildi.

Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına akşam saatlerinde eksini artırdı. Yaşamı olumsuz etkiliyen şiddetli rüzgar nedeniyle Ortaköy'e bağlı Gödeler Köyü'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Olayda şans esire ölen ya da yaralanan olmadı. İlçe merkezinde bazı ağazlar ise devrildi. Bu nedende bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI



