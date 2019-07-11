HABER

Aksaray'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

  AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinden etkisini artıran fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar devrildi.

Aksaray'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinden etkisini artıran fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar devrildi.
Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına akşam saatlerinde eksini artırdı. Yaşamı olumsuz etkiliyen şiddetli rüzgar nedeniyle Ortaköy'e bağlı Gödeler Köyü'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Olayda şans esire ölen ya da yaralanan olmadı. İlçe merkezinde bazı ağazlar ise devrildi. Bu nedende bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Aksaray'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Tokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurduTokat'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Aksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktıAksaray’da şiddetli rüzgar ve kum fırtınası caminin minaresini yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.