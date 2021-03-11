HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da FÖTE üyesi 3 kişi TEM’in operasyonuyla yakalandı

Aksaray’da FÖTE üyesi 3 kişi TEM’in operasyonuyla yakalandı

11.03.2021 17:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranma-yakalanma ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin Aksaray’da bulunduğunu tespit etti.

Aksaray’da FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranma-yakalanma ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüphelinin Aksaray’da bulunduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından şahısların saklandığı ikametleri belirleyen TEM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalarSon Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Final iddiası vardı! Bomba konuklar

Final iddiası vardı! Bomba konuklar

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detay! Cesedini gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyip alkol almışlar

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detay!

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detay! Cesedini bu pencereden atmış

Mervenur cinayetinde kan donduran detay ilk kez ortaya çıktı

Berkin Elvan, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Berkin Elvan, mezarı başında anıldı

Hafta sonu yasakları olan iller hangileri? 13-14 Mart cumartesi ve pazar hangi illerde yasak var?

Hafta sonu yasakları olan iller hangileri?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.