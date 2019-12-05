HABER

Aksaray’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Aksaray’da sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş reklam ve pazarlığını takibe alan polis ekipleri yaptıkları operasyonla 1’i kadın 3 kişiyi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.Operasyon, Taşpazar Mahallesi’nde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi.

Aksaray’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray’da sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş reklam ve pazarlığını takibe alan polis ekipleri yaptıkları operasyonla 1’i kadın 3 kişiyi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.
Operasyon, Taşpazar Mahallesi’nde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden fuhuş reklamı ve pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ve yorumları takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin kimliklerine ve adreslerine ulaşan ekipler belirlenen ikamet adresini de takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda K.Y. ( 27) isimli kadın, bu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.B. (19) ve günübirlik ev kiralayan D.Y. (30) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şüphelilerden Ö.Y.’nin K.Y.’yi fuhşa teşvik ederek, aracılık yaptığı ve zorladığı öne sürüldü. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Furkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararıFurkan Vakfı kurucusu Kuytul'a tahliye kararı
Karasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD’ı harekete geçirdiKarasu sahilinde bulunan askeri mühimmat AFAD’ı harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

Eski HSYK Daire Başkanının cezası belli oldu

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi (Alparslan Kuytul kimdir?)

Alparslan Kuytul tahliye edildi

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Bartın'daki vahşete inceleme! 6 köpek ölü bulunmuştu

Son dakika: Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Bakan Selçuk'tan Şule Çet davası açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki taciz olayında yeni gelişme! Kendin bu sözlerle savundu

Vapurdaki 'zincirleme taciz' olayında flaş sözler! Böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.