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Aksaray’da "Geleceğe Nefes" sloganıyla 90 bin fidan toprakla buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:44 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde “Geleceğe Nefes” sloganı kapsamında Aksaray’da 90 bin fidanı toprakla buluşturdu.Aksaray - Nevşehir Karayolu Alayhan Kavşağı otoyol yapımı çalışması alanında gerçekleştirilen fidan dikimine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde “Geleceğe Nefes” sloganı kapsamında Aksaray’da 90 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Aksaray - Nevşehir Karayolu Alayhan Kavşağı otoyol yapımı çalışması alanında gerçekleştirilen fidan dikimine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katıldı. Bakan Turhan, il protokolü il protokolü ile birlikte ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulunarak, saat 11.11’de fidan dikimini gerçekleştirdi.
Fidan dikiminden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayın bağlantısı yapan Bakan Turhan, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı açıklamada, “Bizler şu anda Ankara - Kırşehir - Aksaray Niğde Otoyolu güzergahı üzerinde bulunan Alayhan Kavşağındayız. Yap işlet devret yöntemiyle yapmakta olduğumuz otoyol çalışmalarına hızla devam ediyoruz. İnşallah seneye bu projeyi hizmete alacağız. Yani normal süresinden bir yıl önce. 330 kilometrelik dev bir proje. Bir buçuk milyar euro yatırım bedeli var. Bu projemiz hizmete girdiğinde Ankara - Adana arası 30 kilometre kısalmış olacak. Bugün ülkemiz genelinde yürütülen 11 milyon fidan dikimi seferberliğine Aksaray ilimizde 90 bin fidanla katılıyoruz. Bakanlık olarak bizde Ankara - Niğde otoyolu güzergahında 2,5 milyon ağaç dikerek katkı verdik. Sadece yol yapmıyoruz. Tabiri caizse tabiata can suyu da veriyoruz. Çünkü yeşil ve canlı bir tabiatın gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras olduğunu bilincindeyiz” dedi.
Açıklamanın ardından Bakan Turhan fidanı toprakla buluşturdu. Programa Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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