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Aksaray’da geri dönüşüm deposu alev alev yandı

02.04.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında 1 depo, 1 vinç, 1 baraka ve 300 tona yakın geri dönüşüm maddesi alev alev yanarak kül oldu.Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi 2047 Sokakta bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi.

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Aksaray’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangında 1 depo, 1 vinç, 1 baraka ve 300 tona yakın geri dönüşüm maddesi alev alev yanarak kül oldu.
Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi 2047 Sokakta bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gencay S.’ye (24) ait plastik ve kağıt geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan tesisi devriye atan polis ekipleri fark etti. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yangında, ana depo olarak kullanılan müstakil yapı, geri dönüşüm maddelerinin taşındığı park halindeki vinç, 1 baraka ve 300 tona yakın geri dönüşüm maddesi alev alev yandı. Kentte geceyi aydınlatan alevler 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken soruşturma başlatıldı.

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