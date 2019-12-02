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Aksaray’da gıda denetimlerinde işletmelere 439 bin 622 TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son 10 ayında 36 işletmeye 439 bin 662 TL ceza işlem uygulandı.Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son 10 ayında 36 işletmeye 439 bin 662 TL ceza işlem uygulandı.
Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri alışveriş merkezleri, şarküteri, fırınlar ve lokantalar gibi gıda işletmelerini bir bir denetliyor. Ekipler özellikle ani baskınlarla denetimlerini gerçekleştirirken birçok işletmeye cezai işlem uygulandı.
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’da gıda denetimlerinin her daim yapıldığına dikkat çekerek, son 1 hafta içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25-30 Kasım Gıda Seferberliği kapsamında da geniş çaplı denetimler yapıldığını söyledi. Denetimler kapsamında 3 ayrı işletmeye 18 bin 818 TL cezai işlem uygulandığını belirten Saklav, 2019 yılının son 10 ayında ise toplam 36 işletmeye 439 bin 662 TL ceza işlem uygulandığını kaydetti. Denetimlerin aralıksız süreceğine dikkat çeken Saklav, “Amacımız, vatandaşımızı üretimden tüketime sağlıklı ve güvenli gıda ile buluşturmak” dedi.

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