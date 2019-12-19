HABER

Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

Aksaray'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

Aksaray'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.D. (30), Y.Ç. (32) A.K. (35) ile Afganistan uyruklu Ş.K.H. (32) ve K.S. (32) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Küçük çocuk servisin altında kalmıştı, aile görüntüleri izleyince dehşete düştüKüçük çocuk servisin altında kalmıştı, aile görüntüleri izleyince dehşete düştü
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi İnzko: "Türkiye Balkanlar'da bir istikrar unsurudur"Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi İnzko: "Türkiye Balkanlar'da bir istikrar unsurudur"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Göçmen Kaçakçılığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Adalar Kaymakamlığı duyurdu: Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildi (Ruam hastalığı nedir, nasıl bulaşır?)

Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edildi

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Kurum duyurdu

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.