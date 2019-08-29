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Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 2’si görevli asker, 3’ü yabancı uyruklu göçmen olmak üzere 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 08.00 sularında Aksaray-Adana karayolunun 35.

Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 2’si görevli asker, 3’ü yabancı uyruklu göçmen olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sularında Aksaray-Adana karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki 07 GSA 85 plakalı otobüs, İstanbul Tuzla’dan Kahramanmaraş’a gitmek üzere 38 yabancı uyruklu göçmen ve 6 görevli ile yola çıktı. Aksaray’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan
otobüs tarlaya girdi. Bir süre tarla içerisinde giderek duran otobüste bulunan görevli askerler O.Ş. (26) ve M.A. (27) ile 3 göçmen yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerindeki diğer göçmenler ise bir süre otobüste bekletildikten sonra jandarma araçları ile Taşpınar Jandarma Karakoluna götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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