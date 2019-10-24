Aksaray'da "Gönüllere Dokunan Mavi Hayaller" sergisi

Aksaray'da, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Gönüllere Dokunan Mavi Hayaller Projesi kapsamında engelli öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) bünyesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sergide özel yeteneğe sahip gençlerin, el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin yer aldığını söyledi.

ÇOGEP'in, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde devam ettiğini belirten Kolcu, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda çok sayıda hizmetler sunulmaktadır. Bu kapsamda Gönüllere Dokunan Mavi Hayaller Projesiyle giyim, üretim, resim, ebru sanatı, el sanatları ve teknolojileri kurslarına 50 kursiyer katıldı. Bu kursiyerlerimizin çeşitli dallarda aldıkları eğitimler sayesinde çıkarttıkları ürünleri sergiliyoruz. Bu özel eğitimli olan gençlerimize ileride bowling ve yemek etkinliklerimiz de olacak. O zamana kadar yavrularımızın el emeğiyle ürettiği ürünleri sizlerin sunumuna açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kolcu ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.

Vali Mantı ve beraberindekiler sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

