Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Hanifi Zaza (47) idaresindeki 72 AB 694 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Adana karayolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Araçtaki Mustafa Mekki Efem (56), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı sürücü ile Nihat Durmaz (45) ve Latif Tuncer (40), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Zaza ile Tuncer'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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