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Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Fahri Soyer (41 ) idaresindeki 51 EK 290 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ankara kara yolunun 31. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Gülay Soyer (54), Yunus Emre Soyer (18), Döne Soyer (64) ve Fatma Ülkü (33) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gülay Soyer ile Fatma Ülkü'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Aksaray trafik kazası yaralı

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