Aksaray’da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Aksaray’da büyükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Ankara’ya büyükbaş hayvan götüren Remzi Ö. (28) idaresindeki 34 HH 5866 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücü ve yolcu olarak bulunan kardeşi Onur Ö.’ye (26) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada tırda bulunan 80 büyükbaş hayvandan 15’i telef oldu.



