Aksaray’da hayvanlara şap aşılama çalışması başladı

Hayvancılık sektöründe ölüm ve hastalıkların önüne geçilmesi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla hayvanlara uygulanan şap aşılaması başladı.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da hayvan ölümlerinin ve hastalıkların önüne geçilmesi, verim ve kalitenin artırılması amacıyla şap aşılaması başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy, belde belde gezerek hayvanları aşılıyor. Hayvancılık sektöründe önemi büyük olan şap aşılaması Aksaray’da 300 bin büyükbaş hayvana yönelik gerçekleştirilecek. Şap aşısı yaptırmayan işletmelere ise önce uyarı sonrasında 7 bin TL’nin üzerinde cezai işlem uygulanacak.

Konuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 10 araç ve 35 personelle il genelinde şap aşılamasına başladıklarını belirterek, “Bilindiği üzere ilimiz tarımsal üretimde ve hayvan sayısı bakımından Türkiye’de ilk 10 il içerisinde yer almakta. İlimizde 300 bin adet büyükbaş hayvan 750 bin adet de küçükbaş hayvan var. Bakanlığımızın hayvan hastalıkları ile mücadele programı kapsamında ilimizde hayvan hastalıkları ile ilgili aşılamalar yapılmakta. 2 Eylül’de şap aşılaması başladı. Buradaki amacımız ve hedefimiz 300 bin büyükbaş hayvanın tamamını aşılamak. Şu anda aşılama çalışmalarımız titizlikle yaklaşık 35 personelimiz ve 10 aracımızla devam ediyor. İnşallah bunu kısa süre içerisinde bitirip ilimizde 2 yıldır çıkmayan şap hastalığının bir daha çıkmaması için elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz” dedi.

“Şap hastalığı ölüm ve verim kaybına neden oluyor”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, şap aşısının hayvancılık sektöründe çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bilindiği üzere şap bir virüs. Bu virüsten dolayı hayvan hastalıkları nedeniyle büyük verim kaybı oluyor hem et de hem de sütte. Bu aşıyı yılda 2 kere yaparak bu hastalığın çıkmasını engelliyoruz inşallah. Üreticilerden isteğimiz bu aşıyı mutlaka yaptırmaları. Yaptırmadıkları zamanda idare cezaları mevcut. Bu aşıyı yaptırdıklarında şap hastalığı denen virüsle oluşan hastalığa yakalanmayıp hem et veriminden, hem de süt veriminden kayıplar olmayacak. Bunları yaptırdıklarında hem hayvanlar verimli olacak hem de ilimiz temiz bir il olacak. Ekiplerimiz araziye köy köy, belde belde çıkıyorlar ve büyükbaş hayvanların tamamını aşılıyorlar. Aşılama yaptırmayan işletmelere önce uyarı yapıyorlar, sonra yaptırmazsa idari işlem yapıyorlar. İdari işlem de 7 bin lira civarında cezası var. Bu ceza işletme başına daha da arttı. Biz bu cezayı vatandaşlarımıza uygulamak istemiyoruz. Ama tabii aşılamayı da yapmamız gerekiyor. Çünkü şap aşısında amacımız, hedefimiz yüzde yüz. Yüzde yüz yapmadığımız zaman sıkıntı içerisindeyiz” diye konuştu.