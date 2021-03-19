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Aksaray’da helikopter destekli trafik uygulaması

19.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü, helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Karayolunda devriye atan polis helikopteri kilometrelerce uzaktan sürücülerin trafik ihlallerini tespit ederek kontrol noktasına bildirdi.
Türkiye’nin önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının desteğiyle helikopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bölge Trafik Denetleme Şubesine bağlı çok sayıda polis memurunun katıldığı uygulamada helikopterde görevli polis memurları kilometrelerce uzaklıktan sürücülerin trafik kuralı ihlallerini tespit ederek kontrol noktasına bildirdi. Kural ihlali yapan sürücüler noktada durdurularak hem uyarıldı hem de cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat boyunca süren helikopter destekli uygulama kapsamında Aksaray - Adana, Ankara, Nevşehir ve Konya Karayolunda uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında açıklama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Emniyet Amiri Hasan Bozdağ, “Biliyorsunuz Aksaray’ımız ulaşım noktasında Türkiye’de önemli bir yerdedir. Bu bağlamda Aksaray’da il emniyet müdürlüğü olarak Havacılık Daire Başkanlığımızın da büyük desteğiyle koordineli bir şekilde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla bugün yaklaşık 2 saat boyunca helikopterle havadan denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bu denetimlerimiz sonucunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerimizi öncelikle uyararak gerekli ceza işlemlerini tatbik ettik. Bu şekilde helikopterli denetimlerimiz zaman zaman gerçekleştirilecek olup trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak noktasında tüm imkanlarımızla büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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