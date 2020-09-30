HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da hurda yüklü kamyonet yandı

Aksaray’da hurda yüklü kamyonet yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da seyir halindeyken yanan kamyonetin kasası arkasından gelen bir sürücü tarafından fark edilirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı.

Aksaray’da seyir halindeyken yanan kamyonetin kasası arkasından gelen bir sürücü tarafından fark edilirken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinden kamyonetine hurda yükledikten sonra Nevşehir yolu istikametine seyreden Mehmet Güçlü (43) idaresindeki 50 LD 865 plakalı kamyonetin kasasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Nevşehir Caddesine geldiğinde arkasından otomobille seyreden Durmuş Yılmaz (38) yangını fark etti. Selektör yapıp, kornaya basarak kamyonet sürücüsünü uyaran Yılmaz, durumu itfaiye ile polise bildirdi. Bunun üzerine kamyonetin kasasındaki yangını fark eden sürücü kamyoneti sağa çekti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kamyonetin kasasındaki yangını söndürdü.
Kamyonetin arkasından seyrederken yangını fark eden Durmuş Yılmaz, “Ben bu arabanın peşindeydim. Herhalde ışıkta alev almış. Önümde alev çıkartarak gidiyordu. Ben de peşindeydim. Sonra durdum, önce 110’u aradım, daha sonra da 155’i aradım. Sağ olsun itfaiye geldi söndürmeye başladılar” dedi.
Kamyonet sürücüsü Mehmet Güçlü ise, “Organize Sanayi Bölgesinden geliyordum arabamla. Arabam yüklü böyle gördüğünüz gibi. Bu yokuşu çıkarken arkadaş arkadan korna çaldı. O arada ben de aynadan arabama baktım, arkadan dumanlar çıkıyor. Acil kenara çektim araba yanıyor. İtfaiyeyi aradılar sağ olsun arkadaşlar. Ekip müdahale etti. Durum ortada” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astıKedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı!2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil
Çoğumuz halen yapıyoruz ama... Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı
İstanbul Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Ataşehir'deki rezidansta Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Azerbaycan açıklaması
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
Son dakika! Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı
Son dakika HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman yakalandı
Eski Siirt Milletvekili Kocaman yakalandı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.