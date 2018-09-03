HABER

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Yağmur (56) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Müsteba Şişman (54) idaresindeki 68 BU 167 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müsteba Şişman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERHollywood'u rezil eden çekim hatalar!Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Kars’ta hırsızlar çobanın hayatını kararttıKars’ta hırsızlar çobanın hayatını kararttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.