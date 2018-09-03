Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Yağmur (56) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Müsteba Şişman (54) idaresindeki 68 BU 167 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müsteba Şişman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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