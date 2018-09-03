Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yağmur (56) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, E-90 karayolu Jandarma Kavşağı'nda, Müsteba Şişman (54) idaresindeki 68 BU 167 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şişman, yaşamını yitirdi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

