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  4. Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı

15.03.2021 19:40 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.Kaza, Güzelyurt-Aksaray yolu Selime beldesi kavşağında meydana geldi.

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, Güzelyurt-Aksaray yolu Selime beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt istikametinden Aksaray istikametine giden Oktay A. (36) idaresindeki 42 YY 043 plakalı Toyota marka otomobil sollama esnasında aynı güzergahta seyreden Muammer K. (49) yönetimindeki 68 AAE 941 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarına savruldu. Kaza sonucu hurdaya dönen araçlarda sürücüler ve yolcu olarak bulunan Fatma K. (55), Merve A. (26) ve 1 yaşındaki Damla A. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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