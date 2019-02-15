Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Altan (53) yönetimindeki 68 ES 055 plakalı otomobil, kavşakta Atilla Baştuğ (25) yönetimindeki 38 JF 057 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Başbuğ'un otomobilindeki Bayram Baştuğ (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Altan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Altan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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