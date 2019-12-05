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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada  6 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35 ‘inci kilometresinde meydana geldi. Samet Aydoğdu (22) yönetimindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, kavşakta Muhammed Yunus Yıldız'ın (29) kullandığı 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed Yunus Yıldız ve Samet Aydoğdu ile Aydoğdu'nun yanındaki Elif Aydoğdu (53), Mehmet Aydoğdu(57), Sevda Aydoğdu (41) ve Elifsu Aydoğdu (4) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed Yunus Yıldız'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaralanan Aydoğdu ailesinin Kayseri’den Isparta’ya akraba ziyaretine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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