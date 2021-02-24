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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

24.02.2021 20:24 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5329 Sokak’ta meydana geldi.

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5329 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. (39) idaresindeki 68 AAV 398 plakalı Nissan marka otomobil karşı yönden gelen İsmail E. (29) yönetimindeki 68 ABL 152 plakalı Renault marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem E. (29), Çakır Hüseyin E. (11), Cansu E. (9) ve Yoldaş Metin E. (8) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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