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Aksaray'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

Aksaray'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mesut Polat (44) idaresindeki 50 DN 943 plakalı tır, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde aynı yönde seyreden Bilal Tuğrul Koçak'ın (45) kullandığı 66 ED 620 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.

Yaralanan Koçak ile araçta sıkışan ve olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılan Polat, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polat'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Aksaray TIR trafik kazası yaralı

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