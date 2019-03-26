HABER

Aksaray’da inşaat malzemeleri deposunda büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Aksaray’da inşaat malzemeleri bulunan bir depoda büyük çaplı yangın çıktı.

Aksaray’da inşaat malzemeleri bulunan bir depoda büyük çaplı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenenler olurken, çok sayıda itfaiye ekibi yangın mahalline sevk edildi.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 6. kilometresinde bulunan çeşitli inşaat malzemelerinin bulunduğu büyük bir depoda çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında, depoda bulunan yalıtım malzemeleri, plastik borular ve çeşitli inşaat malzemeleri alev alev yanarken, dumandan etkilenenler oldu. Etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
Depo sahibi Çapan Nazlı, yangının deponun arkasında bulunan tarlada kuru otların yanarak depoya sıçraması sonucu çıktığını iddia etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Nusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldıNusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Pakistan Halk Partisi’nden hükümet karşıtı protesto treniPakistan Halk Partisi’nden hükümet karşıtı protesto treni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.