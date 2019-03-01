AKSARAY'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ KARMAŞASI (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHA

Aksaray'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü.

Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

-İntihar girişiminde bulunan kişinin ikna edilmesi

-Trafiğin açılması

-Detaylar

Geçilen görüntü//

-Olay yerinden görüntüler

-İntihar etmek isteyen kişi

-Duran trafik

-Kalabalıktan görüntü

-Arbede

