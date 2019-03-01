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Aksaray'da intihar girişimi karmaşası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Ersan SAN/İstanbul DHA-AKSARAY'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu.

Ersan SAN/İstanbul DHA-AKSARAY'da intihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Polis tarafından ikna edilen kişi çıktığı korkuluklardan indirilirken, trafik akışı normal seyrine döndü. Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Tramvay seferleri de aksarken intihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek, çıktığı korkuluklardan indirdi. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik akışı normal seyrine döndü.

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