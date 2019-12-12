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Aksaray’da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Aksaray’da 3 iş yerini ve 1 otomobili soymaktan gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Hırsızlık olayları Yeni Sanayi Mahallesi ve Küçük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da iş yeri ve oto hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı

Aksaray’da 3 iş yerini ve 1 otomobili soymaktan gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık olayları Yeni Sanayi Mahallesi ve Küçük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yeri ve 1 otomobil hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Güvenlik kameraları ve diğer delillerden yola çıkan polis ekipleri, Ahmet Y. (18), Ö.A. (16), E.K. (15) ve Ö.Y. (17) isimli şüphelileri ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Y., Ö.A. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.Y. ise serbest bırakıldı.

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