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Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

AKSARAY'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda önündeki yine işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, 17 işçi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Süt fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Karacaer (34) yönetimindeki 68 S 0349 plakalı otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda beton mikseri üreten fabrikaya işçi götüren İsmail Akın (54) yönetimindeki 68 S 0355 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralıAksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralıAksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralıAksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

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