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Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

AKSARAY'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Aksaray- Adana karayolunun 7'nci kilometresindeki fayans ve ısı yalıtım malzemesi satışı yapılan iş yerinin deposunda saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler depoyu sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ekipler özellikle alevlerin deponun yanındaki ekmek fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Aksaray'da ısı yalıtım malzemesi deposunda yangın

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