Aksaray’da jandarma ekiplerinden Covid-19 denetimi

Aksaray’da jandarma ekipleri Covid-19 tedbir ve önlemleri kapsamında işçi taşıma servisinde maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri kapsamında Aksaray Valiliği öncülüğünde kentte birçok tedbir ve önlem çalışması yapılırken, jandarma tarafından yapılan denetim çalışmaları da üst düzeye çıkarıldı. Bu kapsamda sabah erken saatlerde organize sanayisine yüzlerce personeli taşıyan işçi servislerine yönelik uygulama ve denetim yapan jandarma ekipleri, servisleri tek tek durdurarak hem vatandaşları uyardı hem de maske dağıtım yaptı.

