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Aksaray’da jandarmadan hayat kurtaran müdahale

18.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek yarı baygın halde bulunan anne ve oğlunu jandarma ekiplerinin ilk müdahalesi kurtardı.Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesi yakınlarında olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan aracın sürücüsüne ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri kaza bölgesine ulaşarak sürücüye yardımcı oldukları sırada ikinci bir ihbar geldi.

Aksaray’da evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek yarı baygın halde bulunan anne ve oğlunu jandarma ekiplerinin ilk müdahalesi kurtardı.
Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesi yakınlarında olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan aracın sürücüsüne ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri kaza bölgesine ulaşarak sürücüye yardımcı oldukları sırada ikinci bir ihbar geldi. Belde yakınlarındaki Akmezar köyünde bir anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri bilgisi üzerine jandarma ekipleri kaza bölgesine ulaşmak için kendilerine yardımcı olan greyderle birlikte köye hareket etti. Tipi nedeniyle kapanan köy yolunu greyderle açtıran jandarma ekipleri, yarı baygın halde buldukları anne Gül Erdoğan ve 7 yaşındaki oğlu Hasan Can Erdoğan’ı evlerinden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Anne ve çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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