Aksaray’da jandarmadan hırsızlara darbe: 8 gözaltı

Aksaray’da köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 8 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Ekeciktol, Babakonağı ve Ortaköy ilçesine bağlı Durhasanlı isimli 3 ayrı köyde meydana gelen bakkaldan hırsızlık, küçükbaş hayvan ve bahçe sulama sistemi hırsızlığı kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri elde edilen delillerin ardından şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalarda kısa sürede 8 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler 3 ayrı köyde 4 ayrı adrese operasyon için düğmeye bastı. Adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda Önder G. (37), Yücel D. (33), Yıldırım D. (27), Kadir G. (49), Veyis Y. (48), Muhammet Ali K. (28), Ali Y. (63) ve B.K. (37) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirilen 8 şüpheli işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

