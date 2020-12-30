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Aksaray’da kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

30.12.2020 17:07 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da 3 telefoncu dükkanına düzenlenen operasyonda, 54 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesinde ve kent merkezinde bulunan 3 iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aksaray’da 3 telefoncu dükkanına düzenlenen operasyonda, 54 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesinde ve kent merkezinde bulunan 3 iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, dükkanları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından iş yerlerine operasyon düzenledi. 3 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda toplam 54 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili S.U. (59), S.L. (41), A.C.U. (19), G.I. (36) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray’da kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

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