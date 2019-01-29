Aksaray’da kaçak parfüm operasyonu

Aksaray’da bir iş yerinden çıkan şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kaçak kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Operasyon, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Aksaray’a gümrük kaçağı kozmetik malzemelerinin getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen F.D. (21) isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından Tacin Mahallesi’nde bir iş yerinde elinde büyük çapta poşetlerle çıkan şüpheliye operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, poşetlerde yapılan aramalarda çeşitli marka ve modellerde faturasız gümrük kaçağı 50 adet kozmetik ürünü (parfüm) ele geçirildi. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

