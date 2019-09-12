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Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

Aksaray'da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Aksaray'da kaçak sigara, tütün ve tütün mamülleri sattığı ileri sürülen iş yerlerine yönelik operasyonda 370 kilo sigara tütünü ile 75 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma ile kaçak tütün ve tütün mamülü, kaçak sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzemeleri satan iş yerlerini tespit etti.

Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen 21 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 370 kilogram kaçak sigara tütünü, 75 kilogram nargile tütünü ile 12 bin dondurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 12 iş yeri sahibine cezai işlem uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaçak sigara ve tütün operasyonu

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