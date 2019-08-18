Aksaray’da kaderine terk edilen tuzlu su termal kaynak ilgi bekliyor

Aksaray’da yeraltı kaynaklarından doğal yolla ısınarak gelen ve şifalı olduğuna inanılmasından dolayı yoğun ilgi gören termal tuzlu su, yıllardır kaderine terk edilmiş halde bekliyor.

Aksaray’da 1960’lı yıllarda piknik alanı olarak kullanılan ve 1986 yılında il yöneticileri tarafından termal tesis yapımı için ihaleye çıkarılan, ancak bir süre sonra ihaleyi alan işletmecinin ihaleden çekilmesi ile birlikte günümüze kadar atıl bir şekilde kalan tuzlu su her ne kadar insanların yoğun ilgisini görse de kaderine terk edilmiş durumda. Yer altından fışkırarak gelen ve gencinden yaşlısına kadar birçok insanın uğrak yeri olan tuzlu su, ayakta oluşan mantar, sedef ve diğer hastalıkların tedavisine olanak sunuyor. Özellikle yaşlı insanların uğrak noktası olan tuzlu su, yaz kış insanların şifa aradığı mekanların başında geliyor.

“20 yıllık ayak mantar hastalığımı tuzlu su geçirdi”

Tuzlu su mekanına gelenlerden biri olan Yusuf Koçak (45), 20 yıldır ayaklarındaki mantar hastalığının birçok ilaç kullanmasına rağmen geçmediğini ve tuzlu su ile sağlığına kavuştuğunu söyledi. Koçak, “Ayağımda mantar hastalığı vardı. Epey bir rahatsızdım. 20 yıldır ilaçları kullanmama rağmen hiçbir şey fayda etmedi. 2 yıl önce buraya geldiğimde 2 gün suya girdim ve ayaklarım tamamen düzeldi. Şu anda en ufak bir mantar sıkıntısı yok ayağımda. Bu şekilde faydasını gördüm” dedi.

Yine mantar hastalığı nedeniyle tuzlu suya gelen İsmail Sav (38), “Şifası var evet. Ayaklarımda mantarlar var. Onlara iyi geliyor. Zaten bilindiği üzere burası tuzlu su diye anılıyor. Bendeki ayak mantar hastalığı vardı ve geçti. Zaten sürekli geliyoruz” şeklinde konuştu.

Eşinin kaşıntı şikayeti üzerine tuzlu suya geldiğini ifade eden 77 yaşındaki Münüre Mutlu ise “Amcanın dizleri kaşınıyor, beli kaşınıyor, bel fıtığı var. Ameliyat olamadı buralara geldik. Kaşıntıyı alır diyorlar buradan için. Geldik bakalım, inşallah kaşıntıyı alır” diye konuştu.

Bacaklarındaki kaşıntı için eşiyle birlikte tuzlu su kaynağına geldiğini anlatan 83 yaşındaki Abdurrahman Mutlu, “Benim bacağıma kadar bir ağrı var. O da bel fıtığından ağrıyormuş. Doktor ameliyat olamazsın diyor. İlaç falan verdiler. Tedavi oluyorum, evde yatıyorum ama bacaklarımda kaşıntı var. Kaşıya kaşıya hep yara yaptım” ifadelerini kullandı.